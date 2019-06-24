ظريف: سحب القوات الأمريكية من الخليج يتوافق مع مصالح واشنطن والعالم

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان محقا حين قال إنه لا حاجة لوجود الجيش الأمريكي في الخليج.

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ترامب كان محقا 100% حين قال إن القوات الأمريكية في الخليج الفارسي لا عمل لها. سحبها سيتم بما يتوافق بالكامل مع مصالح الولايات المتحدة والعالم".

.@realDonaldTrump is 100% right that the US military has no business in the Persian Gulf. Removal of its forces is fully in line with interests of US and the world. But it's now clear that the #B_Team is not concerned with US interests—they despise diplomacy, and thirst for war. — Javad Zarif (@JZarif) June 24, 2019

وأضاف ظريف: "لكن من الواضح الآن أن (فريق بي) لا يهتم بالمصالح الأمريكية- إنهم يحتقرون الدبلوماسية ومتعطشون إلى الحرب"، في إشارة منه إلى (بنيامين نتنياهو، وجون بولتون، ومحمد بن زايد، ومحمد بن سلمان).

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المصدر: RT