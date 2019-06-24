الكنيسة الأوكرانية تحرم بطريرك كييف الفخري من حقوقه وأملاكه

قال المتحدث باسم كنيسة كييف التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المطران يفرستاتي (زوريا)، إن عقوبات مفروضة على بطريرك كييف الفخري فيلاريت بسبب الانقسام الأخير الذي نظمه.

ووفقا لزوريا، فإنه تقرر خلال اجتماع سينودس (مجلس) الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، حرمان فيلاريت من "حقوقه والتزاماته القانونية" في إدارة الأبرشية.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، كان من دواعي سرورنا اتخاذ قرار إخضاع جميع الأبرشيات والأديرة في كييف التي كانت تحت سلطة بطريركية كييف حتى 15 ديسمبر، لمطرانية كييف وجميع أوكرانيا.. القرار الثاني يرجع إلى حقيقة أن فيلاريت لم يقدم مستندات تسجيل الرعايا خلال الفترة المحددة".

كما أشار زوريا أيضا إلى أن فيلاريت سيبقى ضمن أسقفية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، في "خدماته السابقة للكنيسة".

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وشكلت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية خلال انعقاد مجلس توحيد الكنائس في 15 ديسمبر 2018 بمبادرة من البطريرك بارثولوميو والرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشينكو.

وتضمن هيكل الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشكل رئيسي ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية - بطريركية كييف، والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة، ليرفع البطريرك المسكوني للقسطنطينية لاحقا عنها الحرمان الكنسي في أكتوبر 2018. وبعد ذلك قطعت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التواصل مع القسطنطينية.

وقد عين رئيسا للكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية المطران أبيفانيوس، وحصل زعيم الكنيسة غير المعترف بها، فيلاريت، على منصب البطريرك الفخري للكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية.

المصدر: لينتا رو