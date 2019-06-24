باتروشيف يبحث مع بولتون الاستقرار الاستراتيجي وأزمة فنزويلا

بحث سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، مسائل الاستقرار الاستراتيجي والأزمة في فنزويلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم باتروشيف إنه ناقش مع بولتون "جوانب معينة من العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الأمن مع تركيز الاهتمام على مسائل الاستقرار الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة".

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وأضاف أن الجانبين بحثا كذلك عددا من مسائل الأمن الإقليمي.

وأوضح أنه "بمبادرة من الجانب الأمريكي نوقش بالتفصيل الوضع في فنزويلا، وجدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه الثابت حول ضرورة الحوار بهدف تسوية الأزمة السياسية في البلاد".

وأشار المتحدث أيضا إلى أنه جرت اليوم الاثنين مشاورات على مستوى نائبي باتروشيف وبولتون.

يشار إلى أن اللقاء بين باتروشيف وبولتون، الذي عقد في مدينة القدس استمر ساعة ونصف الساعة وراء الأبواب المغلقة.

المصدر: وكالات