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مدفيديف يناقش مع نظيره الفرنسي قضية الفرنسيين المحتجزين في روسيا

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مدفيديف يناقش مع نظيره الفرنسي قضية الفرنسيين المحتجزين في روسيا
Sputnik
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب
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قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، قضية المواطنين الفرنسيين المحتجزين في روسيا.

وجاء ذلك ردا على طلب من الصحفيين الفرنسيين للتعليق على اعتقال الفرنسيين مدير الإدارة المالية في مؤسسة بارينغ فوستوك فيليب ديلبالي، وغورفان ليغال، في مدينة تولياتي الروسية.

وقال مدفيديف: "ناقشنا هذه المسألة، وهذا أمر طبيعي للغاية. أنا أثرت بنفسي مرارا قضايا الملاحقة الجنائية لرجال أعمال روس أو مواطنين روس في أراضي الدول الأجنبية.. هذا دائما ما يكون غير سار، ولكنه يحدث أحيانا".

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وفي الوقت نفسه، أضاف مدفيديف أن "هذه مسألة تتعلق بالنظام القضائي، وهنا ضمان واحد فقط - سلطة المحكمة وقراراتها".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن اعتقال الأجانب "يحدث في أي بلد، سواء في فرنسا أو في روسيا".

المصدر: تاس

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