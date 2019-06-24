الأمن البلجيكي يوقف مشتبها به في التخطيط لمهاجمة السفارة الأمريكية
AFP NICOLAS MAETERLINCK / BELGA
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أكد مكتب المدعي الفيدرالي في بلجيكا، اعتقال مشتبه به في العاصمة بروكسل، بتهمة التحضير لهجوم إرهابي على السفارة الأمريكية، وفقا لبيان وصل وكالة "نوفوستي" الروسية.
وجاء في البيان: "نتيجة للمعلومات التي تشير إلى خطر وقوع هجوم على السفارة الأمريكية، أوقفت إدارة مكافحة الإرهاب بالشرطة الفيدرالية يوم السبت شخصا، ومثل هذا الصباح أمام محقق قضائي".
وأضاف: "بعد الاستجواب، وضع المشتبه به في الحجز لإعداده لجريمة ذات طبيعة إرهابية.. المتهم ينكر تورطه. لن يكشف عن تفاصيل القضية لمصلحة التحقيق".
المصدر: نوفوستي
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