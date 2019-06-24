الأمن البلجيكي يوقف مشتبها به في التخطيط لمهاجمة السفارة الأمريكية

أكد مكتب المدعي الفيدرالي في بلجيكا، اعتقال مشتبه به في العاصمة بروكسل، بتهمة التحضير لهجوم إرهابي على السفارة الأمريكية، وفقا لبيان وصل وكالة "نوفوستي" الروسية.

وجاء في البيان: "نتيجة للمعلومات التي تشير إلى خطر وقوع هجوم على السفارة الأمريكية، أوقفت إدارة مكافحة الإرهاب بالشرطة الفيدرالية يوم السبت شخصا، ومثل هذا الصباح أمام محقق قضائي".

وأضاف: "بعد الاستجواب، وضع المشتبه به في الحجز لإعداده لجريمة ذات طبيعة إرهابية.. المتهم ينكر تورطه. لن يكشف عن تفاصيل القضية لمصلحة التحقيق".

المصدر: نوفوستي