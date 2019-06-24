 
مباشر

إثيوبيا.. مقتل الرأس المدبر لانقلاب أمهرة الفاشل

أخبار العالم

إثيوبيا.. مقتل الرأس المدبر لانقلاب أمهرة الفاشل
Reuters TIKSA NEGERI
وسائل الإعلام في إثيوبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m16u

أفادت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا بأن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في ولاية أمهرة، قد اعتقل وقتل.

إقرأ المزيد
محاولة انقلاب في إثيوبيا ومقتل رئيس أركان الجيش
محاولة انقلاب في إثيوبيا ومقتل رئيس أركان الجيش

وذكر التلفزيون الحكومي الإثيوبي أن الجنرال أسامنيو تسيجي الذي كان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن في الولاية، كان وراء محاولة الانقلاب التي قتل فيها اثنان من كبار المسؤولين.

وأعلن مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أن "رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين، قتل على يد حارسه الشخصي إثر محاولة انقلابية في ولاية أمهرة شمال غربي البلاد".

وأشارت مصادر حكومية، إلى أن "حاكم ولاية أمهرة أمباتشو ميكونن ومستشاره لقيا مصرعهما بعد تعرضهما لهجوم في مكتبيهما خلال المحاولة الانقلابية".

ويسعى رئيس الوزراء الإثيوبي منذ توليه منصبه في أبريل 2018 بعد عامين من الاضطرابات لتعزيز الديمقراطية في البلاد.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوغلو عمدة لاسطنبول بعد انتخابات "مثيرة".. إليك القصة