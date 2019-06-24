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سلطنة عمان تنفي نقل رسالة من ترامب إلى إيران

أخبار العالم

سلطنة عمان تنفي نقل رسالة من ترامب إلى إيران
Reuters
طائرة أمريكية مسيرة
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نفت عمان اليوم الاثنين، أنها نقلت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

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مصدر إيراني ينفي لـRT تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط
مصدر إيراني ينفي لـRT تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط

ولفتت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة عبر "تويتر " إلى أن "السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".

وكان مصدران إيرانيان أبلغا "رويترز"، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر طهران في رسالة بعثها عبر سلطنة عمان، من هجوم أمريكي وشيك، قبل إلغائه لاحقا، الا أن مصدرا في مجلس الأمن الإيراني نفى لـRT  تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط، تدعو فيها لبحث تبعات إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة.

كما نفى الرئيس الأمريكي أنه بعث رسالة من هذا القبيل.

واختلفت الروايتان الأمريكية والإيرانية حول مكان سقوط الطائرة الأمريكية المسيرة، إذ قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط الطائرة في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان، بعدما اخترقت مجال إيران الجوي، بينما نفى الجيش الأمريكي اختراق أي طائرة تابعة له الأجواء الإيرانية، مؤكدا أنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

المصدر: RT

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