سلطنة عمان تنفي نقل رسالة من ترامب إلى إيران

نفت عمان اليوم الاثنين، أنها نقلت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

إقرأ المزيد

ولفتت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة عبر "تويتر " إلى أن "السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".

تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة،وتأمل من الجانبين الإيراني والاميركي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبرالحوار.وتؤكد عدم صحة ما يتداول إعلاميا من قيام السلطنة بنقل رسالة اميركية الى الحكومة الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الاميركية بتاريخ

٢٠-٦-٢٠١٩م — وزارة الخارجية (@MofaOman) June 24, 2019

وكان مصدران إيرانيان أبلغا "رويترز"، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر طهران في رسالة بعثها عبر سلطنة عمان، من هجوم أمريكي وشيك، قبل إلغائه لاحقا، الا أن مصدرا في مجلس الأمن الإيراني نفى لـRT تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط، تدعو فيها لبحث تبعات إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة.

كما نفى الرئيس الأمريكي أنه بعث رسالة من هذا القبيل.

واختلفت الروايتان الأمريكية والإيرانية حول مكان سقوط الطائرة الأمريكية المسيرة، إذ قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط الطائرة في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان، بعدما اخترقت مجال إيران الجوي، بينما نفى الجيش الأمريكي اختراق أي طائرة تابعة له الأجواء الإيرانية، مؤكدا أنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

المصدر: RT