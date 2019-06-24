صياد إيراني يعثر على شظايا من "الدرون" الأمريكي

نشرت وكالة "تسنيم" صورا لشظايا طائرة، قالت إنها تعود للطائرة الأمريكية المسيرة من طراز RQ-4ن التي أسقطها صاروخ إيراني قبل أيام.

وقالت الوكالة اليوم، إن أحد الصيادين المحليين، تمكن من انتشال أجزاء من "الدرون" الأمريكي، وذلك خلال ممارسته الصيد في المياه الإقليمية الجنوبية للبلاد.

وفي الصور، ظهر الصياد مع حطام طائرة مسيّرة، الجناح أو ذيل الدرون، وعليها شعار سلاح الجو الأمريكي.

وفي يوم الجمعة، عرض الحرس الثوري الإيراني على الصحفيين، بعض حطام الطائرة، وبالذات قطعة من هيكل الطائرة وجهازا فيها.

#Iranian fishermen found more pieces of the #US Navy MQ-4C Triton #drone that was shot down by #IRGC Aerospace Forces missile fire in country’s southern territorial waters pic.twitter.com/i8zu6ta9rm — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 24 июня 2019 г.

وأسقطت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم 20 يونيو، طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، في ولاية هرمزكان الإيرانية، المطلة على خليج عمان.

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المصدر: تاس