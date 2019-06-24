عالم إسرائيلي يستبشر خيرا بنشر مقالة له في دورية سعودية
Reuters
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نشر موقع إسرائيلي دعائي ما وصفه بالخبر المدوي، مشيرا إلى أن مجلة دورية متخصصة تصدرها جامعة سعودية نشرت لأول مرة مقالا لعالمين إسرائيليين في الرياضيات.
ونقل الموقع الإسرائيلي الرسمي عن البروفيسور أليكس لوبوتسكي، وهو أحد العالمين المعنيين بهذا النبأ قوله:"إن إذابة الجمود في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قبل 40 عاما بدأ بلعبة تنس الطاولة، آمل أن يبشر نشر المقال بتغيير العلاقات بيننا وبين السعودية".
المصدر: IsraelArabic
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