نشر موقع إسرائيلي دعائي ما وصفه بالخبر المدوي، مشيرا إلى أن مجلة دورية متخصصة تصدرها جامعة سعودية نشرت لأول مرة مقالا لعالمين إسرائيليين في الرياضيات.

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ونقل الموقع الإسرائيلي الرسمي عن البروفيسور أليكس لوبوتسكي، وهو أحد العالمين المعنيين بهذا النبأ قوله:"إن إذابة الجمود في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قبل 40 عاما بدأ بلعبة تنس الطاولة، آمل أن يبشر نشر المقال بتغيير العلاقات بيننا وبين السعودية".

المصدر: IsraelArabic