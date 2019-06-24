أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العقوبات الأمريكية ضد طهران، عرقلت التعاون الدولي وخاصة في مجال مكافحة المخدرات.

وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أضاف ظريف أن "بعض الدول تقدم الذرائع للتهرب من تمويل برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، فيما يعمل الإرهاب الاقتصادي الذي تستخدمه واشنطن على إرباك وعرقلة عمل إيران على صعيد مكافحة المخدرات"​​​.

وأكد ظريف أنه "لا يمكن تحقيق النتائج المرجوة من مكافحة المخدرات بشكل منفرد ومن جانب واحد"، داعيا إلى "ضرورة التفات الأمم المتحدة إلى ضحايا المخدرات وعائلاتهم، وعدم تسيس هذا الأمر".

واعتبر ظريف أن "إيران تحمل راية مكافحة المخدرات في العالم، إذ قدمت آلاف الشهداء وأكثر من 300 مليون دولار لمكافحة تهريب ونقل المخدرات، واكتشفت وصادرت 80% من إجمالي الأفيون (الأفغاني) في العالم".

المصدر: "إيرنا"