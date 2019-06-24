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الإعلام الإسرائيلي يعلن عن تأهب الجيش تحسبا لـ"تهديدات إيرانية"

أخبار العالم

الإعلام الإسرائيلي يعلن عن تأهب الجيش تحسبا لـ
Reuters
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهب قواته تحسبا "لمحاولة إيران الإضرار بالدولة العبرية بتوجيه ضربة مباشرة أو عبر حلفائها الإقليميين".

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وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس الأحد، أن القيادة العسكرية استكملت في الأيام الأخيرة اتخاذ سلسلة إجراءات لضمان استعداد قواتها للرد على أي تطورات أو أي محاولة إيرانية لاستهداف البلاد، سواء كان ذلك من غزة أو لبنان أو سوريا.

وتأتي هذه الأنباء في ظل التوتر المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، حيث تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرب إيران ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية دون طيار فوق هرمز.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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