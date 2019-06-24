وسائل إعلام: أستراليا تعتزم بناء ميناء جديد لصالح القوات الأمريكية

أكدت شبكة ABC الإخبارية الأسترالية أن حكومة كانبيرا تعد خططا سرية لإنشاء ميناء جديد على الساحل الشمالي من البلاد يعزز القدرات العملياتية للجيش الأمريكي في المحيطين الهندي والهادئ.

ونقلت ABC (هيئة البث الأسترالية) الرسمية أمس الأحد عن عدد من المسؤولين الأستراليين أن الميناء الجديد سيقام في منطقة غلايد بوينت التي تبعد نحو 40 كم عن مدينة داروين الساحلية، وهي مركز الإقليم الشمالي التي أجّرت ميناءها الخاص لشركة صينية عام 2015 في خطوة أثارت الجدل.

وذكرت ABC أن الخطط المطروحة تقضي بأن يكون الميناء الجديد قادرا على استيعاب سفن حربية برمائية ضخمة أسترالية وأمريكية، تستخدمها قوات مشاة البحرية "المارينرز" المنشورة في المنطقة.

وأشارت إلى أن ميناء داروين التجاري يضم أصلا منشآت عسكرية وتزوره باستمرار سفن حربية أميركية، إلا أن الميناء الجديد سيوفر للقوات الأمريكية قاعدة أكثر سرية وأقل ازدحاما.

واعتبر محللون استراتيجيون أن الميناء العميق الجديد سيكون مكانا مثاليا لأكثر من ألفي عنصر من "المارينز" ومعداتهم خلال المناورات التي ينفذونها مرورا بالساحل الشمالي من أستراليا.

المصدر: ABC