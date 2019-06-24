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انفجار في مستودع للأسلحة والذخائر جنوبي كازاخستان

أخبار العالم

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أجلت السلطات الكازاخية سكان بلدة آريس في منطقة تركستان جنوبي البلاد، إثر انفجار وقع اليوم على خلفية حريق في وحدة عسكرية لم تعرف أسبابه بعد.

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وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ في وزارة الداخلية الكازاخية نور سلطان نورأحمدوف: "يتم على وجه السرعة إجلاء سكان المنازل المجاورة لهذه الوحدة العسكرية".

ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية، نشب الحريق في واحد من مستودعات الأسلحة وأدى إلى انفجار جزء من الذخيرة.

وكان ما لا يقل عن 20 شخصا قد أصيبوا بحروق وجروح متفاوتة خلال حريق شبّ في فندق في العاصمة نور سلطان مؤخرا.

المصدر:RT

 

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