الطاقة والسلاح على رأس جدول أعمال بن سلمان في سيئول

أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، يعتزم زيارة بلادهم هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخصوصا في مجال إمدادات الطاقة.

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وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، إن ولي العهد السعودي سيجتمع مع الرئيس يوم الأربعاء.

وأفاد مصدر جنوبي مطلع بأن "الجانبين سيوقعان سلسلة من الاتفاقات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة".

وذكرت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية أن محمد بن سلمان سيزور سيئول قبل قمة مجموعة العشرين في أوساكا خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يصل بن سلمان إلى سيئول في 25 يونيو، ويلتقي الرئيس الكوري الجنوبي في اليوم التالي، وأضافت: "محمد بن سلمان يرغب في تزويد المملكة بالمزيد من الوسائل العسكرية التكنولوجية المتطورة، عندما يفكر في استيراد أسلحة أجنبية".

وتابعت: "رغبة ولي العهد في التعرف على التقنيات العسكرية، هي السبب في أنه يريد زيارة الوكالة الدفاعية الكورية، بدلا من مجرد زيارة قاعة معارض الأسلحة".

وقالت الصحيفة إن زيارة ولي العهد ستشمل جولة في وكالة التنمية الدفاعية، وأحد المحافل الاقتصادية التي تنظمها شركة S-Oil الكورية، وذلك من أجل زيادة التعاون في مجالات النفط بين المملكة وكوريا الجنوبية.

والسعودية أكبر مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية التي استوردت 101.5 مليون برميل من النفط السعودي في الأشهر الأربعة الأولى من 2019، بانخفاض 2.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية.

المصدر: وكالات