ربع مليون تشيكي يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة

شارك حوالي 250 ألف شخص في فعاليات احتجاجية في براغ، وطالبوا رئيس الوزراء التشيكي الملياردير أندريه بابيش بالاستقالة.

ووجهت الشرطة التشيكية، لرئيس الوزراء، تهمة تلقي دعم من الاتحاد الأوروبي لشركة مقربة منه، بقيمة مليوني يورو. وبعد ذلك، شككت المفوضية الأوروبية، في وجود تضارب بالمصالح لدى رئيس الوزراء التشيكي.

وتجري الفعالية الاحتجاجية في حديقة "Letna Park" الواقعة على تل مرتفع فوق نهر فلتافا، بالقرب المركز التاريخي لمدينة براغ.

وذكر منظمو الاحتجاجات، أن كثيرين من سكان المدن والمناطق البعيدة قدموا إلى العاصمة للمشاركة في المظاهرات.

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وأكدت وكالات النقل، شراء جميع تذاكر القطارات والحافلات المتجهة إلى براغ في بداية الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، وصل العديد من المشاركين في التجمع إلى براغ، بواسطة حافلات خاصة أرسلها لهم منظمو الاحتجاجات.

وتشرف على تنظيم هذه الفعالية الجماهيرية، منظمة "ملايين اللحظات من أجل الديمقراطية"، التي بدأت بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة في أواخر أبريل.

وجرت الفعالية الاحتجاجية الأخيرة، في وسط العاصمة التشيكية، قبل أسبوعين، وشارك فيها حسب المنظمين، حوالي 120 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي