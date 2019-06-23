توقعات بـ "فشل" الاتفاق بين موسكو وطوكيو حول كوريل خلال قمة "G20"

تتوقع وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، بأن الفشل سيكون مصير الاتفاقية الروسية اليابانية، بشأن جزر كوريل، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الوكالة، فعلى الأغلب لن توقع طوكيو على الوثيقة النهائية.

وتعتقد الوكالة، أن السبب يكمن في "الموقف الإيجابي" الزائد على اللزوم من جانب موسكو وطوكيو.

وتزعم بأن الجانبين، لم يوليا أي اهتمام للقضايا المثيرة للجدل حول السياحة والأنشطة الاقتصادية المشتركة في جزر الكوريل. فبدلا من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، قدمت اليابان لروسيا مكابس خاصة لمعالجة النفايات والتقليل من حجمها، وكذلك عرضت تشكيل شركة لتنظيم الرحلات إلى الجزر. وكل ذلك، خيب آمال وتوقعات موسكو.

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في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة تلفزيونية، إن العلم الروسي سيبقى يخفق فوق جزر الكوريل ولن يزال. وشدد بوتين، على أن روسيا تخطط لمواصلة تطوير الشرق الأقصى، وبشكل خاص الكوريل الجنوبية.

وتتفاوض موسكو وطوكيو منذ عدة عقود بهدف التوصل إلى معاهدة سلام مؤجلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

والعقبة الرئيسية أمام ذلك، الخلاف حول ملكية الجزء الجنوبي من جزر الكوريل فبعد نهاية الحرب، تم دمج الأرخبيل بأكمله ضمن أراضي الاتحاد السوفيتي، لكن اليابان تطالب باسترجاع عدة جزر منه.

المصدر: riafan.ru