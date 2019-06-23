مقتل 10 أشخاص بانفجار خط أنابيب غاز في نيجيريا
Reuters
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لقي عشرة أشخاص مصرعهم بانفجار خط أنابيب للغاز في ولاية ريفر جنوبي نيجيريا، وفقا لما ذكرته صحيفة Punch اليوم الأحد، نقلا عن السلطات المحلية.
وأوضحت Punch أن الانفجار وقع يوم السبت عندما تجمع موظفو شركة طاقة غير معروفة، قرب خط الأنابيب.
من جانبها، أكدت الشرطة النيجيرية وجود قتلى في الانفجار، لكنها لم تحدد عددهم، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا في القضية.
وقد أعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري عن تعازيه لوقوع ضحايا في الحادث.
المصدر: نوفوستي
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