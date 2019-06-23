"الأناضول": بدء فرز الأصوات في الانتخابات البلدية باسطنبول

أفادت وكالة "الأناضول" بإغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، والشروع بفرز أصوات الناخبين.

ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال الساعات القادمة.

وألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية في 6 مايو الماضي، نتائج رئاسة بلدية اسطنبول في انتخابات جرت نهاية مارس، وقررت إعادة إجرائها في 23 يونيو.

وأبرز المتنافسين على رئاسة بلدية اسطنبول، بن علي يلدريم مرشحا عن "تحالف الشعب" الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، وأكرم إمام أوغلو، مرشحا عن "تحالف الأمة"، الذي يضم حزبي "الشعب الجمهوري" و"إيي" المعارضين.

فيما لم يرشح حزب الشعوب الديمقراطي عضوا عنه لرئاسة بلدية اسطنبول.

المصدر: "الأناضول"