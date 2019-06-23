جرت في كييف اليوم مسيرة تحت شعار "مسيرة المساواة"، تأييدا للمثليين، وفي وسط العاصمة الأوكرانية تقاطعت معها مسيرة للقوميين المتعصبين.

وقال النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني سيرغي ياروفوي، إن وحدات شرطة العاصمة، على أهبة الاستعداد للمحافظة على النظام والانضباط.

وفي وقت سابق، ذكرت قنوات تلفزيونية محلية، أن عدة أشخاص من القوميين تسللوا عبر الطوق الذي فرضه رجال الشرطة، واعتدوا على المشاركين في "مسيرة المساواة".

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وقالت قناة Gromadske التلفزيونية: "اليوم، في الـ 23 يونيو، ستشهد كييف موكب المثليين ومزدوجي الميول الجنسية، وفي وسط العاصمة باشر القوميون المتعصبون بالتجمع. رجال الشرطة، شكلوا خطوطا قسمت شارع شيفتشينكو إلى عدة أقسام. وفي مكان غير بعيد تجمع القوميون".

وفقا للقناة، فإن هؤلاء الشباب، تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عاما، ومعظمهم مقنعون وملثمون. وتؤكد المعلومات المتوفرة، وجود نواب في البرلمان الأوكراني بينهم.

وشارك في مسيرة المثليين، حوالي 2.5 ألف شخص، من ضمنهم سفير أوكرانيا في كندا رومان فاشوك.

وحمل القوميون المعارضون للمسيرة، لافتات تحمل شعارات مناوئة للمثليين، من بينها: "الترويج للشذوذ الجنسي تهديد للأمن القومي"، و"اللواط هو الطريق إلى الجحيم" ، و"أوكرانيا ليست سدوم" ، و"الرب، الأسرة، أوكرانيا" و "موكب الشواذ مجبول على الدماء: عار وزارة الداخلية".

المصدر: وكالات