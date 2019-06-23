أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه لم يرسل رسالة إلى طهران يحذرها من مهاجمتها، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال ترامب في حديثه لشبكة "ان.بي.سي" الإخبارية الأمريكية يوم الأحد: "لم أرسل مثل هذه الرسالة.. أنا لا أبحث عن الحرب".

وزعمت مصادر لوكالة "رويترز"، أن الرئيس الأمريكي أرسل رسالة عبر سلطنة عمان إلى طهران ليلة الخميس الماضي يحذر فيها من هجوم مرتقب على إيران.

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وجاء في الرسالة المزعومة، قول ترامب: "نحن لا نريد حربا، ولكننا نريد محادثات"، كما منح الإيرانيين مهلة للرد على رسالته.

لكن مصدر في مجلس الأمن الإيراني نفى لـRT في وقت لاحق، تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط، تدعو فيها لبحث تبعات إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة.

المصدر: وكالات