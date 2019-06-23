انتخاب محافظ متشدد رئيسا للجنة محورية في البرلمان الإيراني

انتخبت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم الأحد النائب المحافظ المتشدد مجتبى ذو النور رئيسا جديدا لها بدلا من الإصلاحي حشمت الله فلاحت بيشة.

وأفادت وكالات إيرانية بأن جلسة اللجنة التي تضمنت انتخابات الهيئة الرئاسية، انتهت بتعيين ذي النور رئيسا لهذه اللجنة بعد أن صوتت أغلبية أعضائها (11 عضوا) لصالحه.

وكان الرئيس السابق للجنة حشمت الله فلاحت بيشة، قد تولى هذا المنصب لعام واحد فقط، وترشح للرئاسة للفترة الثانية، لكنه خسر أمام ذي النور، الذي سيترأس اللجنة لفترة 4 أعوام قادمة، بعد أن كان يشغل حتى اليوم منصب رئيس لجنة النووي في البرلمان.

وحسب وكالة "إيرنا"، فإنه تم أيضا انتخاب النائبين محمد مهدي رومندي ومحمد جواد جمالي نوبندكاني نائبا أولا وثانيا لذي النور، بينما حصل النائب حسين نقوي حسيني على منصب المتحدث باسم اللجنة.

المصدر: "وكالات"