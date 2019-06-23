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إسرائيل تحتفي بأول طيار من الطائفة الدرزية (صورة)

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إسرائيل تحتفي بأول طيار من الطائفة الدرزية (صورة)
JACK GUEZ / AFP
سلاح الجو الإسرائيلي- أرشيف
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احتفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، ببدء أول طيار ينتمي إلى الطائفة الدرزية، خدمته في الجيش الإسرائيلي.

وبين المتحدث الإسرائيلي أن هناك 3 ملاحين جويين دروز قد تخرجوا خلال السنوات الأخيرة من الكلية الجوية، مستطردا "ألف مبروك وإلى الأمام يا صقر"!

المصدر: RT

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