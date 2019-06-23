إسرائيل تحتفي بأول طيار من الطائفة الدرزية (صورة)

احتفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، ببدء أول طيار ينتمي إلى الطائفة الدرزية، خدمته في الجيش الإسرائيلي.

وبين المتحدث الإسرائيلي أن هناك 3 ملاحين جويين دروز قد تخرجوا خلال السنوات الأخيرة من الكلية الجوية، مستطردا "ألف مبروك وإلى الأمام يا صقر"!

إنضموا إلي بتمنى النجاح والتوفيق للملازم أول ج. الذي سيصنع اليوم الخميس التاريخ حيث سيصبح أول طيار درزي يخدم في صفوف سلاح الجو الإسرائيلي (هناك 3 ملاحين جويين دروز قد تخرجوا خلال السنوات الأخيرة من الكلية الجوية).



ألف مبروك وإلى الأمام يا صقر! pic.twitter.com/i0ZleEVRsr — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

المصدر: RT