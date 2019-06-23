ترامب: بولتون صقر بالتأكيد لكنني الشخص المهم الوحيد

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بمستشاره للأمن القومي جون بولتون، مقرا في الوقت نفسه بعدم موافقته على مواقفه الصارمة إزاء بعض قضايا الشرق الأوسط.

وأكد ترامب في كلمة ألقاها أمس السبت مغادرا البيت الأبيض إلى كامب ديفيد، أن بولتون "صقر بالتأكيد"، وتابع: "أختلف مع جون بولتون كثيرا، لا سيما في نهجه إزاء الشرق الأوسط والعراق، وهو أيّد التدخل في العراق، وأنا أعتقد أن هذا كان خطأ فادحا، وثبت أنني محق، وكنت دائما ضد هذا الأمر".

وأشار ترامب إلى أن مستشاره للأمن القومي يؤدي عملا جيدا جدا، لكنه يتخذ بشكل عام موقفا صارما، وشدد على أن الكلمة الحاسمة في جميع القضايا تعود له وحده.

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وأوضح: "لدي أشخاص آخرون لا يشاركونه هذا الموقف، لكنني الشخص المهم الوحيد".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تقارير إعلامية تحدثت في الأشهر الماضية عن عدم رضا ترامب عن عمل بولتون، لا سيما مواقفه الصارمة إزاء بعض النزاعات الدولية، وبالدرجة الأولى ملفي فنزويلا وإيران.

المصدر: بوليتيكو