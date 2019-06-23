بومبيو: سنتواصل مع إيران حين يحين الوقت

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم السبت، أن الولايات المتحدة ستكثف الضغط الاقتصادي على إيران إلى أن تتخلى طهران عن العنف وتنخرط في الجهود الدبلوماسية الأمريكية.

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وقال بومبيو في بيان "نعتزم التواصل عندما يحين الوقت الصحيح".

وأضاف أن طهران عندما تقرر "التخلي عن العنف وتقابل دبلوماسيتنا بدبلوماسيتها فإنها تعرف كيف تتواصل معنا".

وكان بومبيو هدد إيران باتخاذ المزيد من التدابير إذا لم تصادق على اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بتبيض الأموال.

وأضاف في بيان أن "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن تبييض الأموال ردت على رفض إيران المتعمد معالجة مشاكلها المتعلقة بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب بشكل منهجي، بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الموجودة في إيران".

المصدر: رويترز