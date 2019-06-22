الداخلية التركية تعلن تحييد عنصرين تابعين لـ "العمال الكردستاني"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد مسلحين اثنين تابعين لحزب العمال الكردستاني، في ولاية تونغ إيلي شرقي البلاد.

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وذكر بيان صادر عن الوزارة أن قيادة الدرك في "تونغ إيلي" نفذت عملية أمنية، ردا على هجمات مسلحة تنفذها عناصر تابعة للحزب وتستهدف رجال الأمن والشرطة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "حزب العمال الكردستاني"، والذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، وتلاحق عناصره داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا.

وتأتي العملية ضمن سلسلة عمليات أمنية، ردا على هجمات تنفذها المنظمة الكردية داخل تركيا بين الحين والآخر.

المصدر: الأناضول