موسكو تطالب تبليسي بضمان أمن المواطنين والصحفيين الروس في جورجيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو طالبت تبليسي، بضمان الأمن غير المشروط للصحفيين والمواطنين من روسيا بشكل عام، خلال وجودهم في جورجيا.

ويأتي بيان الخارجية الروسية هذا، بعد الاعتداء على صحفيين روس من جانب قوميين متطرفين في تبليسي.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتابع باهتمام وعن كثب، تطور الأوضاع في جورجيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية تسيير رحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

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كما أوصى المرسوم الشركات السياحية، بإيقاف الرحلات السياسية إلى جورجيا.

وطلب المرسوم من الحكومة الروسية، ضمان عودة المواطنين الروس الموجودين حاليا في جورجيا، إلى الوطن – ويبلغ عددهم، وفقا لتقدير الشركات السياحية، من 5-7 آلاف شخص.

ووقع الرئيس بوتين على هذا المرسوم، بعد أن وصفت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، روسيا "بالعدو"، على خلفية الاحتجاجات في تبليسي. وزعمت رئيسة جورجيا، بأن روسيا تسعى لحدوث شرخ اجتماعي في بلادها.

واليوم، أعلنت وزارة النقل الروسية، عن تعليق تحليق طائرات شركات الطيران الجورجية فوق أراضي روسيا، اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي