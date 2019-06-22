الهند.. مصرع 4 أطفال بصعقة كهربائية في حمام سباحة

ذكرت الشرطة الهندية اليوم السبت أن 4 أطفال، بينهم شقيقان، لقوا مصرعهم جراء صعقة كهربائية بسبب انقطاع سلك كهربائي وسقوطه في حمام سباحة في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

ووقع الحادث مساء الجمعة في قرية بيتيان داخل مركز سامبهال الذي يبعد حوالي 370 كم عن مدينة لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش.

وأشار مسؤول في الشرطة المحلية إلى أنه "مساء أمس وقع سلك كهربائي في حمام سباحة يعوم فيه الأطفال، ما أدى إلى وفاتهم بسبب صعقة كهربائية".

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وتابع: "بعد ساعتين عثر على جثث الأطفال طافية على سطح الماء، فنقلوا على الفور إلى المستشفى، وأكد الأطباء أنهم فارقوا الحياة". وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات المأساة.

المصدر: "شينخوا"