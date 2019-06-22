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مقتل 14 شخصا باشتباكات شرقي أفغانستان

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مقتل 14 شخصا باشتباكات شرقي أفغانستان
Reuters OS/KLG
ضابط شرطة أفغاني (أرشيف)
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قتل 12 مسلحا واثنان من أفراد الأمن باشتباكات اندلعت في منطقة تاجاب بمقاطعة كابيسا شرقي أفغانستان، حسب المتحدث باسم الشرطة الإقليمية عبد الشقائق شوراش اليوم السبت.

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وأفاد شوراش بأن مجموعة من مسلحي حركة "طالبان" شنوا هجوما على بلدتي شابيغالي وناوا بمنطقة تاجاب في وقت متأخر من ليل الخميس، وردت الشرطة بإطلاق النار مما أدى إلى اندلاع اشتباك ناري عنيف استمر إلى ما بعد ظهر يوم الجمعة وأن المسلحين فروا تاركين 12 جثة وراءهم.

وأوضح أن اثنين من أفراد الأمن قتلا فيما أصيب 5 آخرون بجروح، مضيفا أنه تم البدء في عملية بحث وتفتيش للقضاء تماما على المسلحين، فيما لم يصدر أي تعليق من جانب "طالبان" حتى الآن.

المصدر: "شينخوا"

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