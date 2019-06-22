شاحنة تدهس 7 دراجين في الولايات المتحدة بحادث وصف بالمجزرة

لقي 7 أشخاص مصرعهم أمس الجمعة بحادث دهس شاحنة قافلة من الدرجات النارية على طريق سريع في ولاية نيوهامبشير الأمريكية في حادث وصف بـ"المدمر".

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وقالت شرطة الولاية إن شاحنة "بيك أب دودج" 2016 اصطدمت بدراجين في منطقة راندولف مخلفة سبعة قتلى، إلى جانب إصابة شخصين نقلا إلى مستشفى "أندروسكوجي فالي"، ومصاب آخر نقل جوا إلى مركز "ماين" الطبي في بورتلاند.

وأكد قائد الشرطة في الولاية كريس فيتر، أن "الحادث مأساوي بالنسبة لمن قضوا وذويهم (...) نحن نقوم بعملنا، وقلوبنا مع الأشخاص الذين ابتلوا بهذه المحنة"، كما رفض الكشف عن هويات القتلى إلى حين إبلاغ أسرهم.

وأظهرت صور من مكان الحادث مجموعة من الدراجات النارية المهشمة والمبعثرة على الطريق إلى جانب الشاحنة التي التهمتها النار.

وذكرت شرطة الولاية أن أجزاء من الطريق المكون من مسربين أغلق مساء الجمعة لعدة ساعات، حيث عمل المحققون على تفتيش المكان بحثا عن أدلة ترشدهم لأسباب الحادث.

المصدر: وكالات