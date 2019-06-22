بالفيديو... قاذفة روسية "تلقي التحية" على حاملة طائرات إسبانية في البلطيق

أفادت قناة "Antena 3" الإسبانية بأن قاذفة روسية من طراز "سو-24" حلقت قرب حاملة الطائرات الإسبانية "خوان كارلوس الأول" أثناء مشاركتها في مناورات لحلف الناتو في بحر البلطيق.

وأشارت القناة إلى أن القاذفة مرت قرب السفينة الإسبانية "بسرعة منخفضة نسبيا" وعلى علو منخفض، وأضافت أن رادارات حاملة الطائرات رصدتها، لكن مناورة الطائرة لم ينظر إليها على أنها خطيرة، ولذا فلم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها.

وانطلقت مناورات الناتو السنوية BALTOPS 2019 في بحر البلطيق في 9 يونيو بمشاركة 44 سفينة و40 طائرة ومروحية، وحوالي 12 ألف جندي.

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وتراقب قوات أسطول البلطيق الروسي سير المناورات بمجموعتين من السفن الصاروخية الضاربة، ومجموعة بحث ضاربة وطائرات حربية تابعة لأسطول البلطيق، ومنظومات حماية الساحل الصاروخية "باستيون".

المصدر: "نوفوستي"