إيران تؤكد استمرار رحلات الطيران المدني بشكل معتاد

أكد رئيس منظمة الطيران الإيرانية علي عابد زادة، أن الأجواء فوق مياه الخليج آمنة وأن جميع شركات الطيران تسيّر رحلاتها دون تغيير في مساراتها.

وذكرت وكالة "مهر" أن زادة أشار في تصريح صحفي إلى أن إيران لم تسجل أي انخفاض في أعداد الرحلات في الأجواء الإيرانية، وأن الطائرات التابعة لمختلف الدول والشركات "لا تزال تعبر بشكل طبيعي".

وقال: "لم نتلق أي طلب من أي شركة طيران أجنبية لتغيير مسارها أو إلغائه أثناء عبورها الأجواء الإيرانية".

وأعلنت شركات طيران في وقت سابق من الجمعة، أنها قررت تفادي التحليق عبر أجواء مضيق هرمز وخليج عمان في إجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

وجاءت هذه الإجراءات، عقب حظر إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة مساء الخميس على شركات الطيران الأمريكية التحليق في أجزاء من المجال الجوي الإيراني وفوق مضيق هرمز وخليج عمان.

ودعت هيئة الطيران المدني الإماراتية اليوم السبت المشغلين الجويين لديها إلى اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

واحتدم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس، بعد إسقاط إيران طائرة تجسس أمريكية مسيرة انتهكت مجالها الجوي، فيما نفت وزارة الدفاع الأمريكية الرواية الإيرانية، مؤكدة أن "الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية".

المصدر: "مهر"