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مقتل 3 أشخاص وفقدان العشرات بانهيار مبنى في كمبوديا

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مقتل 3 أشخاص وفقدان العشرات بانهيار مبنى في كمبوديا
Reuters SAMRANG PRING
كمبوديا- أرشيف
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لقي 3 عمال بناء على الأقل مصرعهم وفقد العشرات إثر انهيار مبنى مؤلف من 7 طوابق في مدينة سينهانوكفيل جنوبي كمبوديا.

وذكر يون مين حاكم مقاطعة برياه سيهانوك أن فرق الإنقاذ انتشلت 3 جثث من تحت أنقاض المبنى العائد لمواطن صيني.

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وأشار وزير الإعلام الكمبودي خيو كانهاريث إلى وجود "أكثر من ثلاثين شخصا تحت الأنقاض"، وأن "القتلى الثلاثة كمبوديون".

وكمبوديا واحدة من أفقر دول جنوب شرق آسيا، وتعرف بتقصيرها في تشريعات العمل وحماية العمال.

المصدر: وكالات

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