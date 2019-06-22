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واشنطن تنفي تقارير عن توجيه ترامب رسالة إلى طهران

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واشنطن تنفي تقارير عن توجيه ترامب رسالة إلى طهران
Reuters Joshua Roberts
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نفت الخارجية الأمريكية صحة التقارير التي تحدثت عن إرسال واشنطن رسالة إلى طهران على خلفية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، ووصفت تلك التقارير بأنها دعاية إيرانية.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس عبر "تويتر" مساء الجمعة: "التقارير التي تتحدث عن نقل رسالة إلى الإيرانيين عبر قناة خلفية عمانية عارية عن الصحة تماما، وهي دعاية إيرانية بحتة".

وأضافت أنه "على إيران أن تواجه دبلوماسيتنا بالدبلوماسية".

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وكانت طهران قد نفت في وقت سابق من الجمعة صحة ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين اثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة عبر عمان إلى طهران ليلة الخميس حذر فيها من هجوم وشيك على إيران، وأكد حرصه على المحادثات، كما منح الإيرانيين مهلة للرد على رسالته.

المصدر: RT

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