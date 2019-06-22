نفت الخارجية الأمريكية صحة التقارير التي تحدثت عن إرسال واشنطن رسالة إلى طهران على خلفية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، ووصفت تلك التقارير بأنها دعاية إيرانية.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس عبر "تويتر" مساء الجمعة: "التقارير التي تتحدث عن نقل رسالة إلى الإيرانيين عبر قناة خلفية عمانية عارية عن الصحة تماما، وهي دعاية إيرانية بحتة".

وأضافت أنه "على إيران أن تواجه دبلوماسيتنا بالدبلوماسية".

Reports that a message was passed last night to the Iranians via an Omani back channel are completely false. These reports are pure Iranian propaganda. #Iran needs to meet our diplomacy with diplomacy. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) June 22, 2019

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وكانت طهران قد نفت في وقت سابق من الجمعة صحة ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين اثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة عبر عمان إلى طهران ليلة الخميس حذر فيها من هجوم وشيك على إيران، وأكد حرصه على المحادثات، كما منح الإيرانيين مهلة للرد على رسالته.

المصدر: RT