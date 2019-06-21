القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي ينجز يومه الأخير في منصبه

أنجز باتريك شاناهان، الجمعة، يومه الأخير في منصب القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية، إن شاناهان غادر البنتاغون مع تصفيق الموظفين العاملين هناك، ولكنه سيبقى رسميا، على رأس وزارة الدفاع الأمريكية حتى الأحد المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن شاناهان رفض تولي منصب وزير الدفاع، وستتم تسمية قائم جديد بأعمال وزير الدفاع.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر"، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، الذي أدى مهامه بشكل رائع، قرر عدم المضي قدما بعملية المصادقة (على تعيينه وزيرا) من أجل إمضاء وقت أكثر مع عائلته".

وأضاف ترامب أنه سيرشح وزير شؤون الجيش (القوات البرية الأمريكية) مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، وأعرب عن ثقته بـ "أدائه الرائع" لمهامه.

وكان شاناهان، قد قدم طلبا خطيا، ذكر فيه، أنه يعتز ويفتخر بالعمل الذي قام به في منصبه المذكور، خلال العامين الماضيين.

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وقال: "تحت قيادة الرئيس ترامب، ومع الدعم من الحزبين في الكونغرس، تمكنت وزارة الدفاع من تحقيق تقدم كبير في مجال في إعادة تنظيم وتحديث الجيش للتنافس مع الصين وروسيا".

وأشار شاناهان، إلى أن سبب قراره، شخصي، ويرتبط بوضعه العائلي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة USA Today، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي، يحقق في موضوع العنف العائلي في أسرة شاناهان.

وأشارت إلى أن الحديث، يدور عن حادث وقع عام 2010، اتهم فيه شاناهان زوجته السابقة بالاعتداء عليه فيما اتهمته هي بعكس ذلك.

وتولى نائب وزير الدفاع باتريك شاناهان، مهام وزير الدفاع الأمريكي منذ 1 يناير الماضي بعد استقالة جيمس ماتيس من هذا المنصب.

المصدر: إنترفاكس