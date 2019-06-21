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واشنطن تمدد عقوباتها ضد بيونغ يانغ لمدة عام

أخبار العالم

واشنطن تمدد عقوباتها ضد بيونغ يانغ لمدة عام
Reuters
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أعلن البيت الأبيض، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن السلطات الأمريكية، قررت  تمديد نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية، لمدة عام آخر.

وفرضت هذه العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب "ضلوعها في انتشار المواد النووية، ولقيامها بتصرفات أخرى" ترى واشنطن، أنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان الأمريكي، إلى أن قرار تمديد القيود اتخذ أيضا لأن تصرفات وسياسات حكومة كوريا الشمالية لا تزال تشكل "تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".

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واحتجزت السلطات الأمريكية سفينة كورية شمالية للاشتباه في انتهاكها للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

المصدر: RT

 

 

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