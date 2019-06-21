البيت الأبيض: ترامب بحث مع ولي العهد السعودي التهديد الإيراني

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "التهديد الذي يشكله النظام الإيراني"، وفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "تحدث اليوم الجمعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط"، بعد أن أدت التوترات مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، في بيان: "ناقش الزعيمان الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، وسوق النفط العالمي. كما ناقشا التهديد الذي يمثله سلوك النظام الإيراني التصعيدي".

المصدر: رويترز