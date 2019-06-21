مستشار روحاني: على الأمريكيين تخفيف العقوبات إذا كانوا لا يريدون الحرب

قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يتعين على الولايات المتحدة تخفيف عقوباتها المفروضة على طهران إذا لم تكن تسعى في الواقع إلى الحرب.

وذكر آشنا، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في "تويتر": "على الأمريكيين الإدراك أن الحرب والعقوبات وجهان لعملة واحدة، وإذا كنتم لا تريدون الحرب فعليكم التفكير في العقوبات".

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وفي تغريدة أخرى نشرها لاحقا، وصف المستشار العقوبات الأمريكية بأنها "إرهاب اقتصادي"، مشددا على أن طهران سترد عليها بأي وسائل سيقتضيها الأمر.

وأشار إلى أن الأزمة اليوم في منطقة الخليج نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعاقتها للجهود الدبلوماسية الحقيقية، مبديا استعداد طهران للتجاوز مع أي خطوات بناءة.

Sanctions on Iran is economic terrorism. We will respond to it by all means necessary. Today’s crisis stems from Washington’s withdrawal from JCPOA, and obstructing real diplomatic overtures. But this process is reversible. Every tangible constructive step will be met in kind. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) June 21, 2019

وجاءت هذه التصريحات على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع الليلة الماضية عن خطة شن ضربات عسكرية مركزة على إيران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية فوق الخليج.

المصدر: RT