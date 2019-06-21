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الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي عواقب تصعيد الوضع في الخليج

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الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي عواقب تصعيد الوضع في الخليج
Sputnik Alexei Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الروسي (صورة أرشيفية)
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عواقب تصعيد الوضع في منطقة الخليج، وفقا للكرملين.

وأكد الكرملين في بيان أن الخطوات غير المدروسة في منطقة الخليج، قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي بشكل لا يمكن معالجته.

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وقال الكرملين: "كما بحث المجتمعون الأوضاع في جورجيا وعدد من المسائل الداخلية في البلاد"، مشيرا إلى استفزاز كراهية الروس الذي أثارته عناصر متطرفة في جورجيا ضد البرلمانيين الروس.

وأكد أن "وزارة الخارجية حذرت المواطنين الروس، بمن فيهم السياح من مخاطر السفر أو الإقامة في جورجيا، بسبب تصرفات العناصر المتطرفة".

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المصدر: وكالات

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