تنسيق أمريكي بريطاني حول إيران

كشفت متحدثة باسم الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، أن لندن على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في إيران، وتدعو باستمرار إلى نزع فتيل التوتر على كل الجبهات.

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وأضافت: "قلنا مرارا وتكرارا إننا ندعو إلى نزع فتيل التوتر على كل الجبهات ولطالما أوضحنا مشاكلنا مع الأنشطة الإيرانية".

وتابعت: "لا نعتقد أن التصعيد سيصب في مصلحة أي طرف ونواصل الحوار مع الولايات المتحدة وشركائنا".

وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية يوم الخميس طائرة عسكرية أمريكية مسيرة قالت إنها كانت تحلق فوق إقليم جنوبي يطل على الخليج، مما زاد من مخاوف اندلاع صراع عسكري فيما تسعى واشنطن لعزل طهران متعذرة بأنشطتها النووية والإقليمية.

المصدر: "رويترز"