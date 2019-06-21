مقتل العشرات في حريق بمصنع كبريت في إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية مقتل 24 شخصا على الأقل اليوم الجمعة، جراء حريق ضخم اندلع في مصنع لإنتاج الكبريت، وذلك بحسب مسؤولين.

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وذكر مسؤول في الشرطة الإندونيسية، أن التقارير الأولية أشارت إلى وجود نحو 30 شخصا من العمال في المصنع وقت اندلاع الحريق، ولم يتضح بعد إن كان هناك ناجون.

وقال المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية تاتان ديرسان أتماجا: "تلقينا معلومات عن سقوط قتلى، لكننا بانتظار تأكيد ذلك من قبل المحققين الموجودين في مكان الحادث".

المصدر: "رويترز"