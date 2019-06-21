شي يغادر كوريا الشمالية بعد محادثات ناجحة مع كيم

كشفت وسائل إعلام كورية شمالية، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما، في زمن مليء بقضايا دولية خطيرة ومعقدة.

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ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم قوله لشي إن زيارته كانت فرصة لإظهار "ثبات وقوة الصداقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والصين للعالم".

وانتشرت مقاطع فيديو وصور عبر وسائل الإعلام الكورية الشمالية تبين ابتسامات عريضة على وجهي الزعيمين في مطار بيونغ يانغ وكيف بعدها تجولا في شوارع العاصمة الكورية الشمالية.

وأشاد الرئيس الصيني بجهود بيونغ يانغ على صعيد نزع الأسلحة النووية، وقال إن العالم يأمل أن تتمكن كوريا الشمالية والولايات المتحدة من إجراء محادثات تتكلل بالنجاح.

#XiVisit Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le président #XiJinping avait eu à #Pyongyang des entretiens avec le dirigeant de la RPDC #KimJongUn. pic.twitter.com/rXywN7etFq — CGTN Français (@CGTNFrancais) June 21, 2019

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أنه في وقت "تجري فيه تغيرات خطيرة ومعقدة في الأوضاع الدولية والإقليمية"، اتفق كيم وشي على "تعزيز الاتصالات الاستراتيجية الوثيقة وتعزيز مصالح البلدين المشتركة".

وقال محللون إن شي سعى إلى استخدام الزيارة كمؤشر لإظهار تأثيره على كيم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أسبوع من قمة مجموعة العشرين في اليابان.

المصدر:AFP