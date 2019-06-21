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ظريف وأوغلو بصدد التوقيع على وثيقة للتعاون السياسي

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ظريف وأوغلو بصدد التوقيع على وثيقة للتعاون السياسي
Reuters AP
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود تشاووش أوغلو (أرشيف)
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أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو جولة من المحادثات صباح اليوم الجمعة في مدينة أصفهان، في إطار زيارة أوغلو لإيران.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن الوزيرين سيوقعان على وثيقة للتعاون السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، بعد جولة أولى من محادثات مغلقة بينهما.

وأضاف موسوي أن أهم محاور محادثات ظريف وأوغلو ستتركز على العلاقات الثنائية، والاتفاقات المبرمة بين إيران وتركيا في المجالات الاقتصادية، وآخر التطورات في المنطقة والعالم.

وكان وزير الخارجية التركي قد وصل أمس الخميس إلى مدينة أصفهان في زيارة رسمية لإيران تستغرق يومين، حيث افتتح مكتبا لشركة الخطوط الجوية التركية في المدينة.

جدير بالذكر أن وزيري خارجية إيران وتركيا التقيا أربع مرات منذ شهر أبريل الماضي.

المصدر: "فارس"

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