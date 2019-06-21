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جمهوريون أمريكيون بارزون يدعون إلى "رد محسوب" على إيران

أخبار العالم

جمهوريون أمريكيون بارزون يدعون إلى
كيفين مكارثي زعيم الجمهوريين بمجلس النواب
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اعتبر أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، أن إيران استفزت بلادهم عندما أسقطت طائرة تجسس أمريكية مسيرة فوق المياه الدولية.

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ودعا عدد من كبار الشخصيات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس، إلى الرد على إيران "ردا محسوبا" بعد إسقاطها الطائرة الأمريكية.

وقال كيفين مكارثي زعيم الجمهوريين بمجلس النواب ومايكل مكول وماك ثورنبري وديفين نانز الأعضاء بالمجلس: "هاجمت إيران ملكية أمريكية هجوما مباشرا فوق مياه دولية. ويأتي هذا الاستفزاز بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين في مياه دولية".

المصدر: "رويترز"

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