بيلوسي تدعو ترامب لعدم التهور وخفض التوتر مع إيران

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعد حضور عدد من كبار أعضاء الكونغرس إفادة في البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة، لخفض التوتر مع إيران.

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وقالت بيلوسي وهي زعيمة الأكثرية الديمقراطية بمجلس النواب في بيان نشرته الخميس على موقعها على الانترنت: "من المهم أن نبقى على تواصل كامل مع حلفائنا وأن نقر بأننا لا نتعامل مع خصم مسؤول وأن نفعل كل ما بوسعنا لخفض التوتر".

وأضافت: "هذا موقف خطير وشديد التوتر يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة الكونغرس من كلا الحزبين إلى البيت الأبيض لمناقشة الموقف من إيران بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية بلا طيار.

وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية يوم أمس الخميس طائرة أمريكية مسيرة قالت إنها كانت تحلق فوق إقليم جنوبي يطل على الخليج، مما زاد من مخاوف اندلاع صراع عسكري بينما تسعى واشنطن لعزل طهران بذريعة أنشطتها النووية والإقليمية.

المصدر: "إنترفاكس"