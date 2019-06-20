عراقجي: نمتلك أدلة دامغة على اختراق الطائرة الأمريكية أجواء إيران

أبلغ مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السفير السويسري في طهران ( الذي يمثل المصالح الأمريكية في إيران ) اعتراض بلاده الشديد على انتهاك طائرة حربية أمريكية لأجوائها.

وذكرت وكالة "مهر نيوز"، أن عراقجي نقل الاحتجاج الإيراني للسفير السويسري، خلال اتصال هاتفي بينهما.

وقال عراقجي، إن طهران تمتلك أدلة دامغة على انتهاك الطائرة المسيرة الأمريكية، لأجواء إيران، مشيرا إلى العثور على أجزاء من الطائرة في المياه الإيرانية.

وشدد على أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن أراضيها ومياهها، لكنها لا تريد حربا في المنطقة.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إيران أن دفاعتها الجوية، أسقطت طائرة أمريكية دون طيار، بعد انتهاكها للمجال الجوي الإيراني.

من جانبه، نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وادعى أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية بمحاذة الحدود الإيرانية.

المصدر: وكالة مهر +RT