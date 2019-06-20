ظريف: انتشلنا أجزاء من الطائرة الأمريكية في مياهنا الإقليمية حيث أسقطت

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن طهران انتشلت أجزاء من الطائرة الأمريكية العسكرية المسيرة التي أسقطتها في وقت سابق من اليوم.

وكتب ظريف على "تويتر": "الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة التي أسقطتها طهران اليوم الخميس أقلعت من الإمارات".

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) June 20, 2019

وجاء في التغريدة: "في الساعة 00:14 أقلعت طائرة مسيرة أمريكية من الإمارات باستخدام تقنية التخفي وانتهكت المجال الجوي الإيراني. واستهدفت في الساعة 04:05... قرب جبل مبارك. لقد انتشلنا أجزاء من الطائرة الأمريكية العسكرية المسيرة في مياهنا الإقليمية حيث أسقطت".

وأشار ظريف في التغريدة إلى إحداثيات موقع استهداف الطائرة.

المصدر: وكالات