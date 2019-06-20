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ظريف: انتشلنا أجزاء من الطائرة الأمريكية في مياهنا الإقليمية حيث أسقطت

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ظريف: انتشلنا أجزاء من الطائرة الأمريكية في مياهنا الإقليمية حيث أسقطت
Reuters
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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن طهران انتشلت أجزاء من الطائرة الأمريكية العسكرية المسيرة التي أسقطتها في وقت سابق من اليوم.

وكتب ظريف على "تويتر": "الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة التي أسقطتها طهران اليوم الخميس أقلعت من الإمارات".

وجاء في التغريدة: "في الساعة 00:14 أقلعت طائرة مسيرة أمريكية من الإمارات باستخدام تقنية التخفي وانتهكت المجال الجوي الإيراني. واستهدفت في الساعة 04:05... قرب جبل مبارك. لقد انتشلنا أجزاء من الطائرة الأمريكية العسكرية المسيرة في مياهنا الإقليمية حيث أسقطت".

وأشار ظريف في التغريدة إلى إحداثيات موقع استهداف الطائرة.

المصدر: وكالات

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