بالصورة.. وزارة الهجرة النيوزيلندية تنشر خريطة تتجاهل إسرائيل!

قدم وزير الهجرة النيوزيلندي، يان ليس-غالووي، اعتذاره إلى السلطات الإسرائيلية على نشر وزارته خريطة للأراضي المقدسة لا تتضمن دولة إسرائيل.

وتشمل هذه الخريطة الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ومدينة القدس ويكتب عليها "فلسطين" دون ذكر إسرائيل.

وتصنف صحيفة الوقائع التي تشمل هذه الخريطة وتقدم معلومات حول المهاجرين الفلسطينيين المتوجهين إلى نيوزيلندا، مدينة القدس بأنها العاصمة المختارة لدولة فلسطين، مقرة بارتكاب إسرائيل عمليات القمع الجماعية إبان الانتفاضة الثانية.

وبعث الوزير النيوزيلندي إلى السفير الإسرائيلي لدى بلاده، يتسحاق غيربرغ، برسالة أكد فيها أن صحيفة الوقائع التي تضم هذه الخريطة تفتقد إلى الدقة ولا تعكس موقف الحكومة، متعهدا باتخاذ إجراءات فورا لتصحيح الخطأ.

المصدر: هآرتس