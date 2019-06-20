شي يعرب لكيم عن أمله في مواصلة الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته إلى بيونغ يانغ اليوم، عن أمله في مواصلة الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وتقدمهما في هذا الاتجاه.

وأكد شي، في كلمة ألقاها عقب مباحثات مع كيم، أن التغيرات على الأوضاع الدولية لن تؤثر على علاقات الصداقة بين بكين وبيونغ يانغ، مشددا على أن الصين تتطلع إلى الاضطلاع بدور بناء في نزع الترسانة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت قناة CCTV الصينية، بأن شي تعهد في مستهل زيارته التي تستغرق يومين إلى بيونغ يانغ بتخفيف المخاوف الأمنية التي تراود كوريا الشمالية.

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ووصل شي إلى كوريا الشمالية اليوم في أول زيارة لرئيس صيني إلى هذا البلد منذ 14 عاما، وذلك وسط التوتر الحاصل في العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، بعد فشل القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير، فضلا عن الاحتقان في العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب الحرب التجارية التي أشعلها ترامب.

المصدر: وكالات