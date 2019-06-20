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إسرائيل تنهي اختباراتها على "مدافع ليزر" لمواجهة بالونات غزة

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إسرائيل تنهي اختباراتها على
Reuters IBRAHEEM ABU MUSTAFA
البالونات الحارقة بغزة - أرشيف
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ذكر موقع "ماكو" الإسرائيلي أن شركة رفائيل لصناعة الأنظمة الدفاعية المتقدمة أنهت سلسلة من التجارب على السلاح الجديد "مدفع الليزر" لمواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

وأضاف الموقع أن النظام الجديد الذي سيدخل الخدمة العسكرية قريبا جدا بإمكانه الحد من البالونات الحارقة والطائرات التي تطلق من غزة حتى مسافة 2 كيلومتر بفضل حزمة الليزر التي توجه نحو الهدف، وسيكون النظام قادرا على استيعاب الهدف وحرقه في الهواء.

وأكد الموقع أن هذا النظام قد يكون حلا لمشكلة الحرائق التي دمرت مئات الدونمات الزراعية على حدود غزة نتيجة البالونات الحارقة.

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وحسب مسؤول في الشركة فإن هذا "النظام المتنقل يعرف كيف يحدد الهدف وينفذ المهمة بنجاح"، مضيفا "أنه نظام متكامل يستطيع حرق الهدف خلال ثوان قليلة".

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا النظام يمكن أن يستخدم في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المطارات التي تتعرض لتهديد الطيور الجارحة.

المصدر: "سما نيوز"

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