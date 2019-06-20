إمام إيراني معجب بنيكي هايلي: سأخبر ابنتي أن تكون مثلها!
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كشف إمام إيراني يوصف بالمثير للجدل، عن إعجابه الشديد بالمندوبة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، ونشر صوره له معها.
وكتب هذا الإمام الإيراني، على حسابه في "تويتر" تعليقا على صورته مع الدبلوماسية الأمريكية الرفيعة السابقة قائلا: سأخبر ابنتي أن تصبح مثل هذه المرأة".
I will tell my daughter to be like this woman. pic.twitter.com/pbRfneQ0sO— Imam Mohamad Tawhidi (@Imamofpeace) 18 июня 2019 г.
المصدر: RT
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